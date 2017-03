Pfalzgrafenweiler Landesnaturschutzpreis: Kinder und Tiere profitieren

Ziel ist es laut dem Team des Kindergartens, die Tiere zu schützen, aber auch den Kindern Gelegenheit zu bieten, die Tiere zu entdecken und ihre Lebensweise zu beobachten. Den Kindern soll dadurch die Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur nahegebracht werden.

Erste Erfolge stellten sich bereits ein. So gibt es zum Beispiel mehr Vögel als früher im Garten, und das installierte Insektenhotel sowie die Wildblumenecken ziehen Wildbienen an. Veröffentlichungen in den Medien haben Privatpersonen und andere Kindergärten auf das Projekt aufmerksam gemacht, und es gab bereits einige Gartenführungen, wie das Team berichtet.

"Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", betonte der Vorsitzende der Stiftung Naturschutzfonds, Umweltminister Untersteller, bei der Preisverleihung. "Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen reinigen Wasser und Luft. Sie dienen als Nahrung und Arzneimittel, sie sorgen für fruchtbare Böden und damit für gesunde Lebensmittel, und sie sorgen für ein angenehmes Klima. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben sich mit ihren kreativen Projekten für mehr Natur in unseren Städten und Gemeinden engagiert", so Untersteller. "Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg."

Weitere Informationen: www.stiftung-naturschutz-bw.de.