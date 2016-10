Pfalzgrafenweiler. Der Seniorenkreis Pfalzgrafenweiler lädt Senioren aus Pfalzgrafenweiler und Umgebung zu einem Konzert des Orchesters der Akademie 50+ aus Freudenstadt ein. Beginn ist am morgigen Dienstag, 11. Oktober, um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Pfalzgrafenweiler. Die Freude an der Musik hat vor 30 Jahren Instrumentalisten zu einem Musizierkreis zusammengeführt. Es sind Streicher und Holzbläser – fast alle Laienmusiker. Die Seniorenvolkshochschule hat dem Musizierkreis den Namen "Orchester der Akademie 50+ der SVHS Freudenstadt" gegeben. Seit 2001 leitet Werner Heinzel das Orchester. Er ist ausgebildeter Orchestermusiker und Konzertmeister im Kammerorchester Collegium Musicum Oberndorf. Zu hören sind an diesem Nachmittag Werke von Andreas Muntschick, Georg Friedrich Händel, Antonín Dvorak, Edward Elgar und andere. Der Eintritt ist frei.