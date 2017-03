Pfalzgrafenweiler Kinder und auch Tiere profitieren

Ziel ist es laut dem Team des Kindergartens, die Tiere zu schützen, aber auch den Kindern Gelegenheit zu bieten, die Tiere zu entdecken und ihre Lebensweise zu beobachten. Den Kindern soll dadurch die Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur nahegebracht werden.

Erste Erfolge stellten sich bereits ein. So gibt es zum Beispiel mehr Vögel als früher im Garten, und das installierte Insektenhotel sowie die Wildblumenecken ziehen Wildbienen an. Veröffentlichungen in den Medien haben Privatpersonen und andere Kindergärten auf das Projekt aufmerksam gemacht, und es gab bereits einige Gartenführungen, wie das Team berichtet.

"Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", betonte der Vorsitzende der Stiftung Naturschutzfonds, Umweltminister Untersteller, bei der Preisverleihung. "Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen reinigen Wasser und Luft. Sie dienen als Nahrung und Arzneimittel, sie sorgen für fruchtbare Böden und damit für gesunde Lebensmittel, und sie sorgen für ein angenehmes Klima. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben sich mit ihren kreativen Projekten für mehr Natur in unseren Städten und Gemeinden engagiert", so Untersteller. "Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg."

Weitere Informationen: www.stiftung-naturschutz-bw.de.

Seit 1982 wird der Landesnaturschutzpreis von der Stiftung Naturschutzfonds alle zwei Jahre vergeben. Er ist mit insgesamt 20 000 Euro dotiert. In der Regel wird das Preisgeld auf mehrere Preisträger aufgeteilt. Diese erhalten ein Preisgeld von jeweils 4000 Euro (Gruppen) beziehungsweise jeweils 2000 Euro (Einzelpersonen).

Die Preisträger des 18. Landesnaturschutzpreises sind:

Willy Bühler, Gottenheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald): "Biologische Vielfalt im Hausgarten"

BUND-Bezirksverband Stromberg-Neckartal (Landkreis Ludwigsburg): "Mehlschwalben- und Mauerseglerschutzprojekt in Besigheim, Bönnigheim, Löchgau und Umgebung"

Naturgarten Geigle, Bad Urach (Landkreis Reutlingen): "Naturgarten mit Imkerei"

Kindergarten Villa Regenbogen, Durrweiler: "Im (Kinder-)Garten der Natur auf der Spur"

Schneeburgschule St. Georgen, Freiburg (Stadtkreis Freiburg): "Spiel-T-Räume der Schneeburgschule St. Georgen – Die Verwandlung unseres Schulhofes zu einem Naturerlebnis-Spielraum"

Studierendeninitiative Bunte Wiese, Tübingen: "Bunte Wiese Tübingen"