Pfalzgrafenweiler Kinder bleiben in Bewegung

Die Grundschule Pfalzgrafenweiler besitzt das GSB-Zertifikat seit dem Schuljahr 2013/2014. Um sich als GSB-Schule auszeichnen zu können, müssen in der Woche mindestens 200 Minuten Bewegung in Form von Sportunterricht oder vielfältigen ergänzenden Bewegungsangeboten stattfinden. An der Grundschule Pfalzgrafenweiler werden diese Anforderungen nicht nur durch drei Schulstunden Sport- und Schwimmunterricht in der Woche, sondern auch durch vielfältige Bewegungsangebote in den Pausen und durch bewegten Unterricht erfüllt.

Zusätzlich finden nun regelmäßig GSB-Tage auf dem Pausenhof statt, an denen sich alle Grundschulklassen treffen, bei denen an diesem Tag kein Sport- oder Schwimmunterricht stattfindet.

Bei der Premiere absolvierten die Schüler unter der Anleitung von Lehrerin Marianne Hering 15 Minuten lang verschiedene Bewegungsübungen und gingen so fit und konzentriert den weiteren Schultag an.