Pfalzgrafenweiler Karl Grosshans setzt sich durch

Bei dem Wettbewerb setzte sich Karl Grosshans durch, gefolgt von Hans König, Bernhard Ewert und Uwe Greule. Bei der Siegerehrung erhielten sie Restaurant-Gutscheine.

Zimmerstutzen sind historische Traditionsgewehre mit einer Kugelgröße von vier Millimetern, angetrieben durch Zündhütchen. Mit diesen Gewehren wurde früher in den Wirtshausstuben in fröhlicher Runde um ein Bier oder ein Viertele Wein geschossen. Heute noch treffen sich viele Anhänger dieser Waffen zu Traditionsschießen in ganz Deutschland und Österreich. Dabei ist es Pflicht eines jeden Schützen, in Tracht zu erscheinen und zu schießen. Als Preise winken handgemachte silberne Hutnadeln.

Der Schützenverein Durrweiler hat Mitglieder, die mit Zimmerstutzen und Feuerstutzen zu diesen Traditionsschützen gehören und an Wettkämpfen zwischen Heidelberg und Tirol teilnehmen.