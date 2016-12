Pfalzgrafenweiler Jungbläser feiern erfolgreiches Debüt

Nach derlei ernsthafter Wucht war mit dem englischen Volkslied "Hark the Herold" in der Version von Felix Mendelssohn Bartholdy fröhliches Aufatmen angesagt – Benjamin Kaiser am Schlagzeug sorgte für mitreißenden Schwung im harmonischen Farbklang. Die Jungbläser, fünf Neun- bis Zwölfjährige, die kürzlich mit dem Erlernen ihrer Instrumente begonnen hatten, spielten unter Anleitung ihres Lehrers Gotthilf Bühler zwei Weihnachtslieder und ernteten wohlwollenden, ermutigenden Beifall.

Susanne Leipersberger (Sopran), Melanie Rath (Alt) und Michael Rath (Tenor) erhielten für ihre gut auf einander abgestimmten und mit dezenter Klavierbegleitung durch Matthias Kübler vorgetragenen, wehmütig-hoffenden Gospels "O come Imanuel" von John Mason Neale und "The Christmas Way" des Norwegers Tore W. Aas stürmischen Beifall.

Bevor Fritz Schenkel, auf das Lukas-Evangelium verweisend, daran erinnerte, dass Weihnachten keine lapidare Randnotiz sei und barmherziges, menschenwürdiges Handeln keineswegs einer großen Bühne bedürfe, heizte der Posaunenchor mit einem lateinamerikanisches Flair versprühenden, temperamentvollen "Feliz Navidad" dem Publikum ein.

Ein Höhepunkt: "Stille Nacht" beschwingt

Das aus dem Jahr 1653 stammende "Pastorale" von Archangelo Corelli – ein Hirtenlied – leitete zum zweiten Teil des Konzerts über, der eine Überraschung bereit hielt. Gerade noch von Volker Koch zum Mitsingen eingeladen, wandelte sich das aus dem Jahr 1816 stammende elegische "Stille Nacht" von Josef Mohr in die heiter-swingende Version des Amerikaners Richard Roblee – ein konzertanter Höhepunkt des Abends.

Nach "Jingle Bells", das eine rasante Schlittenfahrt beschreibt, dem Winterlied "Frosty the Snowman", dem von der Jungbläsergruppe der 11- bis 13-Jährigen unter Leitung von Matthias Kaiser vorgetragenen "Hark the Angel" und "Lobt Gott ihr Christen alle gleich" stimmten die Besucher aus vollem Herzen "O du Fröhliche" an.

Mit dem "Andachtsjodler", einer stimmungsvollen und bedächtigen Volksweise aus Südtirol, die traditionell bei Christmetten gespielt und gesungen wird, endete das Bläserkonzert in harmonischem Einklang. Lang anhaltender Applaus erforderte eine Zugabe, die mit dem traditionellen "Stille Nacht" gerne erfüllt wurde. Danach luden die Bläser zum Ständerling ein, mit der Bitte um Spenden für die Organisation "Open Doors".