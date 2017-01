Pfalzgrafenweiler Jugendforum soll Beteiligung ermöglichen

Mit dem Hinweis auf die Novellierung der Gemeindeordnung führte Bürgermeister Dieter Bischoff in den Tagesordnungspunkt "Beteiligung von Kindern und Jugendlichen" in das Thema ein. Der Landtag von Baden-Württembergs habe die Vorschriften des Paragrafen 41a der Gemeindeordnung von der bisherigen Kann-Regelung zu einer verbindlichen Pflichtbeteiligung geändert. Damit solle sichergestellt werden, so Bischoff, dass bei künftigen Planungen und Vorhaben die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse von Jugendlichen berücksichtigt werden.

Bischoff plädierte für die Einrichtung eines Jugendforums, das ein- bis zweimal jährlich stattfinden könne und sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren richten solle. Die Beteiligung an Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen sei auf dieser Plattform möglich. Auf die Frage von Gemeinderat Eberhard Kaiser (CDU), wie sich das Prozedere gestalte, antwortete Bischoff, dass ungefähr 700 Jugendliche der Gemeinde angeschrieben werden sollen. Anhand eines Fragebogens wolle man die Interessenlage der Weilermer Jugendlichen erkunden.

Adolf Gärtner (FWV) begrüßte die Einrichtung eines Jugendforums. Die Teilnahme an demokratischen Prozessen und das Interesse an kommunaler Politik könne so gefördert werden. Ein Wermutstropfen sei für ihn, so Gärtner, dass der – nunmehr abgeänderte Paragraf – bereits in der Gemeindeordnung vorhanden gewesen, jetzt aber auf "Druck von oben" forciert worden sei.