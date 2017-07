Pfalzgrafenweiler Johannes Gerloff spricht über Bedeutung Israels

Pfalzgrafenweiler-Bösingen. Gerloff, Jahrgang 1963, ist Theologe, Journalist und Buchautor. Er ist im Nordschwarzwald aufgewachsen und hat in Tübingen, Vancouver und Prag Theologie studiert. Seit 1994 lebt er mit seiner Familie in Jerusalem. Als Nahostkorrespondent verschiedener Medien hat er in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht nur Israel kennengelernt, sondern auch die palästinensischen Gebiete und alle anderen Nachbarländer Israels bereist. Das Thema seines Vortrags in Bösingen lautet "Warum ist Israel so wichtig für uns? Die Bedeutung Israels für uns Christen". Inhaltlich geht er auf die Lage im Nahen Osten und deren Hintergründe ein. Außerdem beleuchtet er biblisch-theologische Fragen im Blick auf die christlich-jüdischen Beziehungen und heilsgeschichtliche Entwicklungen. Seit Februar 2016 ist Gerloff mitverantwortlich für das Fernsehmagazin "Fokus Jerusalem" auf Bibel TV. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.