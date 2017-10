Mit einem Festgottesdienst haben die Goldkonfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Pfalzgrafenweiler ihre Segenshandlung vor 50 Jahren gefeiert, mit der sie damals in das kirchliche Erwachsenenleben eingetreten waren und am Abendmahl teilnehmen durften. Pfarrer Frank Ritthaler (rechts) hieß beim Jubiläumsgottesdienst in der Jakobskirche auch den ehemaligen Pfarrer Harald Schlenker (Zweiter von links) willkommen. Er hatte die Jubilare vor einem halben Jahrhundert konfirmiert. Nach der Predigt, die das Ende der Sintflut zum Thema hatte, versammelten sich die Jubilare im Halbkreis vorm Altar und erhielten den Segenszuspruch des Pfarrers. Mit Klaus Gall vom Kirchengemeinderat überreichte Pfarrer Ritthaler den Goldkonfirmanden ihre Jubiläumsurkunde auf einem Schmuckblatt mit Bild der Jakobskirche. Foto: Stadler