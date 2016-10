Pfalzgrafenweiler In Sachen Landesförderung ist jetzt Eile geboten

Für den Neubau des Geh- und Radwegs in Bösingen sind zudem nach Mitteilung der unteren Naturschutzbehörde naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Insgesamt handelt es sich um eine Strecke von 900 Metern Länge, die den Abschnitt betrifft, der durch Wald führt. Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird in Abstimmung mit dem Ortsteil Bösingen am Bösinger Wasserhäusle vorgenommen und umfasst zum Einen den Triebwerkskanal, der, ökologisch und historisch nachvollziehbar, auf die volle Länge von 300 Metern mit Lehm ausgekleidet werden muss. Im Zuge der Waldumwandlungsgenehmigung wird zudem der angrenzende Wald als Auenwald angelegt. Nicht als Ausgleichsmaßnahme anerkannt wird die Sanierung des betonierten Kanalbereichs.

Insgesamt beläuft sich der Kostenvoranschlag für den Rad- und Gehwegbau auf eine Summe von 348 000 Euro und beinhaltet Lehmschlag und Nebenkosten, Betonsanierung, Geh- und Radweg, forstrechtlichen Ausgleich und Waldumwandlung. Das Land trägt 280 000 Euro, die Gemeinde 67 500 Euro.

Letztlich lautete der Beschlussvorschlag, dem die Räte einstimmig folgten, dass die Firma Calmbach (Loßburg) im Bezug auf anstehende naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen als günstigste Bieterin der ausgeschriebenen Leistungen zur Sanierung des Triebwerkskanals in Pfalzgrafenweiler in Höhe von 80 108 Euro (brutto) den Zuschlag erhält. Da Lehmschlag und Betonsanierung nicht zuschussfähig sind, muss dieser Betrag den Gesamtkosten hinzugerechnet werden.