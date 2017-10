Pfalzgrafenweiler Höhere Hundesteuer abgelehnt

Auch CDU-Gemeinderat Andreas Ziefle plädierte dafür, alles so zu belassen, wie es ist. Oliver Döttling (FWV) war der Ansicht, dass eine Erhöhung nur dann vertretbar wäre, wenn die Zahl der Stationen für Hundeabfallbeutel erhöht wird. Bei Hinweisen auf fehlende Stationen reagiere die Verwaltung entsprechend, so Bürgermeister Dieter Bischoff. Sannert sah eine Verbesserung der Situation, indem die Stationen strategisch günstig positioniert werden könnten, beispielsweise an Rundwegen.

Doris Sannert und Andreas Ziefle stellten den Antrag, die Steuersätze zu belassen und auf die vorgeschlagene Erhöhung um zwölf Euro jährlich zu verzichten. Der Antrag wurde mehrheitlich vom Gemeinderat befürwortet. Pfalzgrafenweiler nimmt im Jahr etwa 16 000 Euro an Hundesteuer ein, Kampfhunde sind in der Gemeinde nicht gemeldet. Die Rasse des Hundes muss bei seiner Anmeldung angegeben werden. Das wird auch weiterhin so in der Hundesteuersatzung verankert sein.