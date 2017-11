Pfalzgrafenweiler Hochfest für die Martinskirche

Im Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen Martin, der der katholischen Kirche in Pfalzgrafenweiler ihren Namen gibt, versammelten sich die Gläubigen in dem vor einem halben Jahrhundert eingeweihten Gotteshaus. Pfarrer Anton Romer erzählte, wie schwierig es damals war, ein geeignetes Grundstück zu finden, um für die zunehmende Zahl der Katholiken in Pfalzgrafenweiler eine Kirche zu bauen.

Zunächst wollten die evangelischen Christen den Katholiken kein Grundstück verkaufen. Als ein geeigneter Bauplatz gefunden war, erschwerten Auflagen das Vorhaben. Gebaut wurde dann zwei Jahre lang, beginnend im September 1965. Eingeweiht wurde das Kirchengebäude am 11. November 1967 durch Bischof Carl Leiprecht. Anton Romer, seit 2006 Pfarrer in Pfalzgrafenweiler, ist sich sicher, dass so ein solcher Kirchenbau heutzutage finanziell nicht mehr zu realisieren wäre.

Im Anschluss an den von Hartmut Roman an der Orgel und vom Kirchenchor umrahmten Gottesdienst luden die Ministranten zum Mittagessen in den Gemeindesaal ein. Die Kirchengemeinde feiert im kommenden Jahr, am Sonntag, 13. Mai, ein Fest anlässlich ihres 50-jährigen Kirchenjubiläums. Zum Festgottesdienst wird Weihbischof i. R. Johannes Kreidler erwartet. Im Anschluss findet ein großes Gemeindefest statt.