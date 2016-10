Pfalzgrafenweiler Gwinner zieht erfolgreiche Bilanz der Hausmesse Süd

Fachbesucher aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Holland, Belgien, Spanien, Frankreich, Polen, Russland und den Vereinigten Staaten hätten großes Interesse an den Einrichtungskonzepten gezeigt. "Wir hatten mehr Besucher aus dem Ausland als früher – das ist ein erster Erfolg unserer Teilnahme an der Mailänder Möbelmesse im Frühjahr. Dadurch konnten wir verstärkt im Ausland für unsere Marke werben", so der Geschäftsführer. Bislang beträgt der Exportanteil etwa 20 Prozent. Diesen will das Unternehmen sukzessive ausbauen, heißt es weiter.

Etwas schwächer als in der Vergangenheit sei die Resonanz von Einkäufern aus kleineren und mittleren Möbelhäusern gewesen – sie nutzten inzwischen vermehrt die Verbandsmessen, um die Neuheiten kennenzulernen.

Nach den Fachbesuchern können sich interessierte Endkunden beim "Tag der offenen Ausstellung" am Sonntag, 9. Oktober, von 14 bis 17 Uhr bei der Firma Gwinner in Pfalzgrafenweiler über die Wohntrends 2017 informieren. Auf mehr als 1000 Quadratmetern zeigt das Unternehmen neben den Neuheiten auch bewährte Einrichtungskonzepte sowie seine Stuhl- und Couchtischkollektion.