In Pfalzgrafenweiler wird ein gemischtes FTTB/FTTC- Netz erstellt. Gewerbebetriebe, beispielsweise in der Dieselstraße im Gewerbegebiet Schornzhardt, könnten eine Glasfaser direkt bis in ihr Gebäude nutzen (FTTB: "Fibre to the building"), heißt es weiter in der Pressemitteilung. Privatkunden könnten durch die Anbindung an das Glasfasernetz der Gemeinde (FTTC: "Fibre to the Curb") schnelle asymmetrische Internetverbindungen mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde erhalten, je nach eingesetzter Technologie auch noch höhere Bandbreiten.