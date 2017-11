Pfalzgrafenweiler Gemeinderat legt künftige Straßenbreiten fest

Theo Gärtner stellte verschiedene Planungsvarianten vor, wonach in der Schul- und Bellingstraße ein innen oder außen verlaufender Gehweg denkbar wäre oder ein teilweise verkehrsberuhigter Bereich. Für die Sanierung beider Straßen – einschließlich Wasser- und Abwasserleitungen –, die sich momentan in einem maroden Zustand befinden, wurde die künftige Straßenbreite diskutiert und die Lage und Breite eines durchgängigen Gehwegs besprochen.

Aufgrund der in den vergangenen Wintern problematischen Situation in der Bellingstraße mit lediglich 4,50 Metern Straßenbreite, die bei Schnee ein Durchkommen sehr schwierig werden ließ, war sich der Rat schnell einig, dass dort eine Breite von 5,50 Meter kein Luxus sei und die Situation entspannen würde – auch für sich begegnende Fahrzeuge. Bezüglich der Straßenbreite in der Schulstraße diskutierten die Ratsmitglieder eine Verringerung auf 5,50 Meter, die aber rasch wieder verworfen wurde. Der Rat einigte sich in beiden Straßen auf die jeweils breitere Variante, also sechs Meter in der Schulstraße und 5,50 Meter in der Bellingstraße.

Hinzu kommt ein Gehwegausbau, der in der Bellingstraße mit einer Breite von 1,50 Metern und in der Schulstraße mit 1,80 Metern geplant ist. Der durchgängige Gehweg soll – auch wegen der Übersichtlichkeit für die Fußgänger – außen entlanglaufen, das bedeutet, also von der Lange Straße kommend auf der linken Seite (gerade Hausnummern) in der Schulstraße und auf der rechten Seite (ungerade Hausnummern) in der Bellingstraße.