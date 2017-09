Pfalzgrafenweiler (mb). Die Gemeinde Pfalzgrafenweiler plant ein Jugendforum, teilte Bürgermeister Dieter Bischoff in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler mit. Das Jugendforum findet am Dienstag, 28. November, von etwa 9 bis 16 Uhr statt. In einer Abschlusspräsentation sollen die Ergebnisse zusammengefasst werden.