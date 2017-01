Pfalzgrafenweiler Fußgängerin von Auto erfasst und getötet

Der Mazda-Fahrer war gegen 16.40 Uhr in Richtung Egenhausen unterwegs, als circa 600 Meter vor der Abzweigung nach Bösingen, die 66-Jährige von einem Waldweg auf die Fahrbahn trat. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau aus Sicht des 28-jährigen Autofahrers von links nach rechts die Fahrbahn überqueren. Der genaue Unfallablauf ist jedoch noch unklar. Die 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die Landstraße war in beide Richtungen gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall auf der L 353 nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der circa 100 Meter vor dem Unfallwagen in Richtung Egenhausen fuhr. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich um einen Skoda handeln. Der Fahrer des Fahrzeuges wird dringend gebeten, sich als Zeuge bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R. Telefon 0741/34879-0, oder beim Polizeirevier Horb, Telefon 07451/96-0, zu melden.