Pfalzgrafenweiler Fußball zum Jahresauftakt

An den vier Turniertagen vom 2. bis 5. Januar verspricht die Rundum-Bande spannende Spiele und die Rundum-Versorgung der Phönix-AH auch abseits des Platzes gesellige Höhepunkte, heißt es in der Ankündigung. An allen vier Turniertagen wird zudem ein Neun-Meter-Schießen ausgetragen, sodass sich auch die Besucher sportlich beteiligen können.

Zum Auftakt spielen am Montag, 2. Januar, die Mannschaften der offenen Klasse und der Jugend. Zwölf Mannschaften in der offenen Klasse und acht Jugend-Teams tragen die ersten Vorrundenspiele aus, die am Dienstag, 3. Januar, fortgesetzt werden. Gestartet wird jeweils um 18 Uhr. Bis kurz vor 22 Uhr wird gespielt. Die "Alten Herren" ermitteln am Mittwoch, 4. Januar, ebenfalls ab 18 Uhr unter sechs Mannschaften ihren Meister. Das Finale steigt gegen 21.40 Uhr.

Der große Finaltag ist Donnerstag, 5. Januar. Neben der offenen Klasse und der Jugend greifen dann auch die sechs Schüler-Mannschaften ins Geschehen ein. Auftakt ist um 17.30 Uhr, das Finale der offenen Klasse um 21.15 Uhr.