Pfalzgrafenweiler Für den Gesangverein könnte es in neuer Form doch noch weitergehen

Mit Bedauern ging Kaupp nochmals darauf ein, dass der Männerchor an Weihnachten im Gottesdienst in der Bösinger Kirche seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte und somit das regelmäßige Singen als Männerchor eingestellt wurde. Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass das Singen im Männerchor in veränderter Form weitergehen könnte.

Schriftführer Matthias Kaiser stellte in seinem Bericht das vergangene als Jahr des Abschieds dar, in dem sich die Sänger vom regelmäßigen Singen und den Singstunden verabschieden mussten, aber auch von ihrem Dirigenten Ernst Lawaty, der den Chor in den vergangenen 15 Jahren geleitet hatte und sich in den Ruhestand begab. Allerdings hätten sich, betonte Kaiser, die Mitglieder des Chors und des Ausschusses Gedanken gemacht, ob dies das Ende des Gesangvereins sei oder ob es in einer anderen Form weitergehen könne. Kaiser dankte unter kräftigem Beifall der Mitglieder Ernst Kaupp und Dirigent Ernst Lawaty für ihre Arbeit.

Ernst Lawaty ging mit lobenden Worten und lyrischen Gedanken auf das Singen trotz des kleinen Chors ein, machte Mut zum Weitersingen, auch in veränderter Form oder Zusammensetzung, und erklärte sich bereit, bei künftigen Auftritten und den dazugehörenden Proben den Chor auch weiterhin zu dirigieren.