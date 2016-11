Pfalzgrafenweiler Frontalaufprall: junge Fahrerin schwer verletzt

Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra. Ein 42-jähriger Autofahrer war gegen 20.45 Uhr in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite gekommen und mit dem Wagen der 18-Jährigen kollidiert. Die Fahrzeuge stießen mit den linken Frontseiten zusammen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Die junge Frau war in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der 42-Jährige stand laut Bericht der Polizei unter deutlicher Alkoholeinwirkung. Der Führerschein des 42-Jährigen wurde an Ort und Stelle in Verwahrung genommen. Sein Fahrzeug stellten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil sicher. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt.