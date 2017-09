Pfalzgrafenweiler Friedrich Wurster führt Liste an

Blut spenden zu dürfen, sei auch ein Zeichen für die eigene Gesundheit, so Gärtner. Blutspenden bedeute "das gute Gefühl, etwas Sinnvolles für andere getan zu haben". Dies gelte für Martina Ziefle, die nicht nur mit ihren musikalischen Fähigkeiten, sondern auch als Blutspenderin Gutes für andere tue. Sie erhielt sie die Blutspender-Ehrennadel in Gold.

Mit 75 Blutspenden stehe Friedrich Wurster dieses Jahr auf Platz eins der Blutspender-Ehrungen in der Gesamtgemeinde. Als Zeichen der Hochachtung für diese beispielhafte Opferbereitschaft wurde ihm vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen die seltene Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 75 verliehen. Bei 75 Blutspenden habe er in der Summe 37,5 Liter Blut zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten beigetragen, so Gärtner. Damit sei Wurster ein echtes Vorbild.

Der Dank Gärtners galt auch den Helfern der DRK-Ortsgruppe Pfalzgrafenweiler für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei den Terminen. Die Blutspenderehrungen vor Ort sollen auch Werbung und Motivation für das gemeinnützige Werk des Deutschen Roten Kreuzes sein, so Gärtner. Als Dankeschön der Gemeinde überreichte er den Geehrten Weinpräsente und als Geste des Ortschaftsrats das Bösinger Postkartenset.