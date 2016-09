Pfalzgrafenweiler Folgenschwere Begegnung in einem engen Treppenhaus

Der Fall, der zur Anklage stand, hatte sich am 19. Dezember 2015 ereignet. Bei einem Wohnungsumzug war es im Treppenhaus eines Gebäudes in Pfalzgrafenweiler zu Auseinandersetzungen und zu einer Rangelei zwischen dem Angeklagten, der als befreundeter Handwerker der Mieterin beim Umzug half, und dem Wohnungseigentümer und Vermieter gekommen.

Laut Strafbefehl vom 22. April wurde der Vermieter bei dem Vorfall an besagtem Tag gegen 12.10 Uhr verletzt. In der Notaufnahme des Krankenhauses Nagold und von ärztlicher Seite wurden ein Schleudertrauma, Quetschungen am Kehlkopf, Würgemale am Hals sowie Hautabschürfungen am Hals und im Gesicht attestiert. Zudem sei dessen Brille bei der Rangelei verbogen worden und zu Boden gefallen. Handyaufnahmen, die kurz nach der Tat entstanden und Rötungen am Hals des Geschädigten zeigten, lagen dem Gericht ebenfalls vor.

Der zu Schaden gekommene Vermieter war als Zeuge geladen und schilderte vor Gericht die Geschehnisse aus seiner Sicht. Erst am Morgen habe er durch ein Schreiben in seinem Briefkasten erfahren, dass seine Mieterin nach nur fünf Wochen wieder ausziehen wolle. Zudem habe jemand morgens gegen 8 Uhr in seiner Wohnung im gleichen Haus Sturm geklingelt und darum gebeten, dass die parkenden Autos vor der Tür weggefahren werden, um für den Umzugswagen Platz zu schaffen. Dies sei dann wohl nicht passiert, und die Situation sei da bereits angespannt gewesen, berichtete er.