Pfalzgrafenweiler (bine). Der Gemeinderat Pfalzgrafenweiler hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Aufträge vergeben. Das Architekturbüro Röttgen übernimmt weitere Planungen für das neue Feuerwehrhaus. Die Architekten wurden mit den Leistungsphasen drei und vier mit einem Auftragsvolumen von rund 30 000 Euro beauftragt. Der Auftrag beinhaltet Planungsunterlagen zum Bauantrag für die Aussiedlung des Feuerwehrgerätehauses. Die Pläne werden für die Beantragung von Fördermitteln benötigt. Ein weiterer Auftrag ging an die Kommunalentwicklung (KE). Als Nachfolger des Planungsbüros Schuler aus Trochtelfingen übernimmt die KE die Aufgaben als Sanierungsbeauftragte für das Gebiet Ortskern IV in gleichem Umfang, Leistungsbild und ohne Kostenunterschiede. Das Büro Schuler zieht sich aus Altersgründen zurück.