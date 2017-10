Pfalzgrafenweiler Expertentipps für Kunden und Mitglieder

"Unsere Kunden und Mitglieder haben uns in jüngster Vergangenheit immer häufiger zwei zentrale Fragen gestellt", berichtete Vorstand Christian Radde in seiner Begrüßung: "Wie kann ich mein Vermögen in Zeiten von ›Nullzinsen‹ sinnvoll anlegen, und wie kann ich mich über das Marktgeschehen selbst informieren?" Um intelligente Anlageentscheidungen treffen zu können, brauche man vor allem fundierte Informationen, erklärte Radde.

Michael Kopmann, Leiter Privatkundenstrategie Aktien und strukturierte Produkte bei der DZ Bank in Frankfurt, lieferte in seinem Vortrag Hintergrundinformationen zur Weltwirtschaft, gab Einblicke in die Zins- und Aktienmärkte und bezog Stellung zum politischen Geschehen. Die Aktienmärkte seien seit mehr als acht Jahren im Aufschwung. Mit einer Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank rechnet Kopmann aber nicht vor Ende 2019. Langfristig riet er davon ab, einen Großteil des eigenen Vermögens in kurzfristige Anlageformen wie Tages- und Termingeldkonten anzulegen. Gute Alternativen können Aktien beziehungsweise Aktienfonds oder Zertifikate sein.

Im Anschluss erläuterte Stefan Lempert, stellvertretender Abteilungsdirektor im Retailgeschäft bei der DZ Bank, das umfangreiche Informations- und Orderangebot für Wertpapierselbstentscheider und demonstrierte, wie diese gezielt an Finanzinformationen kommen und Wertpapiere analysieren können.