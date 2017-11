Pfalzgrafenweiler Erstmals eine Frau an der Spitze

Landtagsabgeordneter Norbert Beck freute sich über den reibungslosen Wahlverlauf und über einen Ortsverband, der wieder ordentlich besetzt sei. "Eine Frau – das ist toll. Du bist die Richtige zum richtigen Zeitpunkt hier in Pfalzgrafenweiler", wandte er sich an Xenia Kübler. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2019 sei es wichtig, die Ortsverbände ordentlich aufzustellen und alle Posten zu besetzen. "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverband Grömbach, Pfalzgrafenweiler, Wörnersberg", so der Abgeordnete weiter, "denn in letzter Zeit war der Ortsverband ein Sorgenkind." Nun sei alles wieder im Lot.

Beck berichtete über die aktuelle Landtagspolitik. Die Zusammenarbeit mit den Grünen in der Koalition in Stuttgart funktioniere "ganz gut". Man habe sich nicht gesucht, aber jetzt gefunden. Auch die CDU-besetzten Ministerien würden funktionieren, und man versuche, einige Dinge auf den Weg zu bringen. Zur Bundestagswahl sagte Beck: "Es ist bedenklich, dass die CDU im Bundesvergleich überdurchschnittliche Verluste in Baden-Württemberg eingefahren hat, hier sollten wir gegensteuern."

Kritik von der Basis

In der anschließenden Diskussionsrunde machten seine Parteifreunde ihrem Ärger Luft. Der ländliche Raum müsse stärker unterstützt werden, sei es im Glasfaserausbau oder in der Schulpolitik. Der ländliche Raum dürfe nicht unter die Räder kommen, forderte etwa Andreas Ziefle. Vereinbarungen dürften nicht einfach abgeschafft und es dürfe nicht der Eindruck erweckt werden, abgehängt zu werden. "Ich verstehe die Probleme", entgegnete Beck. "Doch für viele der angesprochenen Ärgernisse sind unsere CDU-Minister einfach nicht zuständig. Ich bin gerne bereit, hier Gespräche zu vermitteln", versprach er.