Pfalzgrafenweiler Elternbeiträge steigen um vier Prozent

Pfalzgrafenweiler. Kämmerer Reinhold Möhrle erinnerte in der jüngsten Sitzung des Gremiums daran, dass die Gebühren im Durchschnitt um zwei bis drei Prozent jährlich erhöht wurden. Vor dem Hintergrund der tariflichen Auseinandersetzungen der Gewerkschaft Verdi mit den kommunalen Trägern im Jahr 2016 sei – wegen des Tarifabschlusses – allerdings für das Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung der Gebühren um vier Prozent vorgenommen worden.

Möhrle betonte, dass eine Erhöhung "eigentlich um acht Prozent" hätte erfolgen müssen. Man sei sich damals jedoch einig gewesen, dass den Eltern eine derartige Anhebung nicht zugemutet werden könne und habe sich deshalb auf eine Aufteilung geeinigt.

Für das kommende Kindergartenjahr 2017/2018 sollen daher die Beiträge um nochmals vier Prozent erhöht werden. Das gelte auch für die Kinderkrippe am Pfarrweg. Die kirchlichen Träger in Pfalzgrafenweiler und Bösingen seien über diese Vorgehensweise informiert worden, so der Kämmerer.