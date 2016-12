Pfalzgrafenweiler Einsatz auf internationaler Ebene

Der gelernte chemisch-technische Assistent ist seit sechs Jahren im Landesvorstand der Naturschutzjugend aktiv und engagiert sich seit 2014 auch international ehrenamtlich im Naturschutz. Auf der Konferenz war er als Mitglied der deutschen Jugenddelegation auch Teil eines internationalen Jugendnetzwerks, in dem er mit jungen Menschen aus aller Welt zusammenarbeitete. Persönlich ist Lutz der Schutz von Wäldern und Meeren als Lebensraum besonders wichtig. "Ich sprach auf der Konferenz für das Wattenmeer, da diese Art von Lebensraum auf der Welt sehr selten ist und Deutschland damit eine besondere Verantwortung für diesen Lebensraum und die darin vorkommenden Arten hat", so der 27-Jährige im Rahmen der Kampagne "Speaking for" (für etwas sprechen), die er und seine Kollegen bei der Konferenz organisierten, um die Staatenvertreter daran zu erinnern, dass sie nicht nur für ihre Staaten sprechen, sondern der Schutz der Artenvielfalt in ihrer Hand liegt.

Zu Hause engagiert sich Marco Lutz, der inzwischen in Freising lebt und an der TU München für den Lehrstuhl für terrestrische Ökologie arbeitet, hauptsächlich für die Wälder und deren Bewohner. Beruflich beschäftigt er sich mit menschlichem Einfluss auf die Artenvielfalt der Wälder. Ehrenamtlich setzt er sich als Wolfsbotschafter des Naturschutzbunds Nabu dafür ein, dass der Rückkehr des Wolfs in die deutschen Wälder weniger Steine in den Weg gelegt werden, als bisher.

Weitere Informationen: www.voiceforbiodiv.de