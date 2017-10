Pfalzgrafenweiler Eine Vogelfutterstelle gibt’s obendrauf

Die Kindergartenkinder hatten die Aufgabe, mit kleinen Bastelscheren das rot-weiß gestreifte Flatterband zu durchtrennen und so den Garten offiziell zu eröffnen. Pfarrer Günther segnete die Anlage und brachte ein kleines Kreuz an einer der Schaukeln an, bevor die Kinder strahlend die Spielgeräte ausprobierten.

Die Kirchengemeinde und viele Helfer machten den Einweihungstag in Kombination mit dem Erntedank zu einem großen Fest auf dem Gelände neben dem Pfarramt. Herbstlich dekorierte Tische luden zum Verweilen beim Mittagessen und später bei Kaffee und Kuchen ein.