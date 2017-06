Pfalzgrafenweiler Ehrung für regionale Wiesenmeister

Pfalzgrafenweiler. Trotz vorherrschenden "Heuwetters" konnte Franz Schweizer, Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW), in der festlich geschmückten Festhalle Pfalzgrafenweiler neben den Ehrengästen und Referenten viele Bauern aus ganz Baden-Württemberg und auch eine Landwirtschaftsklasse aus Herrenberg begrüßen. "Die Grünlandbestände bilden eine Kulturlandschaft auf den Feldern und stellen besonders schützenswerte Flächen dar, die es durch Nutzung zu schützen gilt", sagte er.

Unter dem Rahmenthema "Grünland im Schwarzwald – Nutzung von Wirtschaftsgrünland und Mähwiesen" erwartete die zahlreichen Teilnehmer an diesem Tag eine Kombination aus Vorträgen und einem Schauprogramm. Der stellvertretende Bürgermeister Horst Dieterle überbrachte die Grüße der Gemeinde Pfalzgrafenweiler. Landrat Klaus Michael Rückert sah es als Auszeichnung, dass das Jubiläum des Gründlandtags im Kreis Freudenstadt veranstaltet wurde – "in einer an Natur reichen Region mit vielen Bäumen, Schafen und engagierten Menschen, aber auch verschiedenen Arten von Grünland und Rinderzuchtbetrieben".

"Kulturbiotope": Einzigartige Mähwiesen auf 70 000 Hektar