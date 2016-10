Pfalzgrafenweiler/Waldachtal (cim). So richtiges Pilzsammlerglück hatten Giesela und Hartmut Götz aus Pfalzgrafenweiler. Eigentlich wollte das Ehepaar in Waldachtal nur mal sehen, wie es so mit Pilzen aussieht. Und dann haben die beiden drei Prachtexemplare von Steinpilzen gefunden – der größte mit einem Hutdurchmesser von 28 Zentimetern und einem Stiel mit 24 Zentimetern Länge. Was aus den Pilzen geworden ist? "Die sind schon lange weg", lacht Giesela Götz. Doch so ganz weg sind sie nicht. Ein Teil wurde für Spaghetti mit Steinpilzsahnesoße verwendet, der andere getrocknet.