Pfalzgrafenweiler Die Realschule "zum Anfassen"

Schulleiterin Angela Zepf erläuterte mit Lehrerin Laura Bernklau die geplanten Änderungen des Schulgesetzes, die Auswirkungen auf die neuen 5. Klassen und das Konzept, das die Realschule zur Umsetzung entwickelt hat. Das musikalische Profil der Mundharmonikaklasse in den Klassen 5 und 6 erklärte Musiklehrerin Jennifer Seiler.

Im Anschluss hatten die Gäste Gelegenheit, die Realschule mit ihrem vielfältigen Angebot als "Schule zum Anfassen" zu erleben. Zur besseren Orientierung bot die Klasse 8b Schulhausführungen an. Das Programm reichte von Ausstellungen der Unterrichtsergebnisse und Werkstücke, Mitmachaktionen, Dokumentationen von Klassenausflügen, Freihandversuchen in den Fächern Physik und Chemie über Mikroskopierstationen, Rollenspiele mit englischen Szenen aus dem Schulalltag und Kinderschminken bis zur Ausstellung eines Märchenlands. Auch ein magisches Mathe-Klassenzimmer und ein Abenteuerland in der Sporthalle zogen die Besucher in ihren Bann. Auf der Freiarbeitsfläche, wo Schüler an Gruppentischen arbeiten und ihre Pausen verbringen können, präsentierten sich Bildungspartner der Schule. Sie informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und boten Mitmachaktionen an.

Die SMV mit Verbindungslehrer Benjamin Finkbeiner bewirtete. Bei frühlingshaftem Wetter freute sich die Schulgemeinde über viele Besucher und deren positive Resonanz.