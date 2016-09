Pfalzgrafenweiler Die große Wochenendfeier startet mit Sport und Musik

Es startet am Samstag mit dem Sponsorenlauf des Turnvereins zugunsten des Hartplatz-Umbaus für jüngere und ältere Läufer, die ab 14 beziehungsweise ab 16 Uhr von der Kreuzung Haupt- und Kirchstraße aus ihre Runden drehen. Nähere Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite des Vereins, www.tv-pfalzgrafenweiler.de. Ab 18 Uhr gibt die Band "Little Miss Music" am Samstag ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

Das Programm am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz. Im Anschluss wird das Fest mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr im Zentrum sowie in den Gewerbegebieten Schollenrain und Schornzhardt fortgesetzt. Um den Besuchern des Weiler-Wald-Fests die Wege von der Ortsmitte in die Gewerbegebiete und zurück zu erleichtern, setzt der HGV Pfalzgrafenweiler einen kostenlosen Shuttlebus ein, der etwa alle 30 Minuten seine Runden dreht.

An vielen Orten kümmern sich die Vereine und Gastronomen um die Bewirtung. Ein umfangreiches Programm stellt der Reit- und Fahrverein Pfalzgrafenweiler an der Bösinger Straße auf die Beine. Es umfasst unter anderem Ponyreiten von 13 bis 15 Uhr, "Jump and Run" und Kostümspringen. Zudem servieren die Pferdesportler Köstlichkeiten vom Grill, Kaffee und Kuchen. Über eine zusätzliche Haltestelle des Shuttle-Busses ist die Reitanlage am Sonntag für Besucher zu erreichen.