Pfalzgrafenweiler Die Brezel als Pausensnack entdeckt

Pfalzgrafenweiler. Begleitet wurden die acht schottischen Schüler von ihrer Konrektorin Maggie Hodgkins und ihrem Deutschlehrer Andrew Hay. Daniel Fackel, der den Schottlandaustausch der Realschule seit Jahren organisiert, hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Bei dem einwöchigen Austausch genossen die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren die Gastfreundschaft und Ausflüge. Höhepunkte waren das Treffen mit Bürgermeister Dieter Bischoff, der Besuch der Experimenta in Freudenstadt sowie der Ausflug ins Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart, wie die Realschule mitteilt.

Ebenso bereitete der gut ausgefüllte Stundenplan mit vielen Englischstunden den Austauschschülern jede Menge Spaß. Dabei nutzten die deutschen Schüler die Chance, sich mit den Muttersprachlern zu unterhalten und die Besonderheiten des schottischen Schulsystems kennenzulernen. Am Ende des Austauschs konnten die schottischen Schüler deutsche Volkslieder fehlerfrei singen und waren von der Brezel als Pausensnack überzeugt.

Der Abschied fiel allen sichtlich schwer. Doch in Kooperation mit Konrektorin Maggie Hodgkins wird einem Wiedersehen in Eyemouth im Herbst 2017 entgegengefiebert. Die Weiterführung des Austauschprogramms liegt beiden Schulen am Herzen, so die Verantwortlichen.