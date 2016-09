Pfalzgrafenweiler Der Wasserdruck reicht nicht aus

Pfalzgrafenweiler-Edelweiler (ga). Der Hochbehälter in Edelweiler muss saniert werden, wie Bürgermeister Dieter Bischoff in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verkündete. Entsprechende Vorgaben waren das Ergebnis regelmäßiger Kontrollgänge durch das Gesundheitsamt. Festgestellt wurde, dass die Innenbeschichtung weitestgehend abgetragen ist, was zuletzt zu bakteriologischen Problemen geführt habe.