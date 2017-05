Pfalzgrafenweiler Der Fußverkehr als Mobilitätsform

"Wir sind stolz in die Auswahl gekommen zu sein", freut sich Bürgermeister Dieter Bischoff laut einer Mitteilung des Ministeriums. "Wir wollen den Fußverkehr in Pfalzgrafenweiler mit diesem Projekt besonders in Hinblick auf die Themen Sicherheit und Barrierefreiheit auf dem fußläufigen Weg von und zu den Einkaufsmöglichkeiten in den Gewerbegebieten sowie der Schulwege begutachten."

Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation vor Ort. Gestartet wird mit einem Auftaktworkshop vor den Sommerferien, bei dem eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern vorgenommen wird.

Im Herbst geht es zu Fuß durch ein bis zwei Quartiere, und es werden vor Ort die Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Im Anschluss werden auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung entwickelt, die bei einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden. In der Umsetzung des Projekts wird Pfalzgrafenweiler vom Fachbüro Planersocietät unterstützt.