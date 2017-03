Pfalzgrafenweiler Das Vertrauen als Ausgangspunkt

Stephan Valentin, Schriftsteller, Drehbuchautor und Psychologe, ist in Heidelberg geboren. Seit seinem 20. Lebensjahr lebt er in Paris. Dort führt er eine kinderpsychologische Praxis. Er ist Autor von Elternratgebern, Kinderbüchern und Romanen, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich veröffentlicht wurden. Zuletzt erschien sein viel diskutiertes Buch "Ichlinge".

Das Gleichgewicht in der Erziehung zu behalten, ist oft schwierig. Stephan Valentin setzt in seinem neuen Buch "Freie Eltern – freie Kinder" ganz auf Vertrauen als Ausgangspunkt. Der Psychologe beantwortet die Frage "Wie wird mein Kind, wer es ist?" und schildert die Entwicklungsstufen der Persönlichkeit. Es ist der Wunsch der Eltern, ihre Aufgabe gut zu bewältigen. Doch gerade, wenn man es besonders gut meint, können sich Fallen auftun. Valentin rät, eigene Vorstellungen loszulassen: "Immer wieder zwingt Ihr Kind Sie, von der Straße abzuweichen, die Sie im Voraus geplant haben. Umso besser! Beschreiten Sie zusammen mit Ihrem Kind neue Wege." Im Anschluss an die Lesung bleibt noch Zeit und Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Interessierte Eltern sind willkommen, die Teilnahme ist kostenlos. Es besteht die Möglichkeit für Spenden. Der Kindergartenförderverein sorgt gegen eine kleine Kostenbeteiligung für das leibliche Wohl.

Weitere Informationen: unter www.stephan-valentin.com und unter Telefon 07445/858 84 89.