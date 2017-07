Pfalzgrafenweiler Das schnelle Internet kommt

Über zehn Jahre, blickt Hauptamtsleiter Bernhard Traub zurück, habe die Gemeinde um die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur gerungen. Einem von der Gemeinde 2014 beauftragten Markterkundungsverfahren, das als Voraussetzung zur Bewilligung von Zuschüssen erforderlich gewesen sei, folgte ein Meilensteinplan. Darin verpflichtete sich die Telekom, auf eigene Kosten den Ausbau der notwendigen Hardware (Verteilerkästen und Glasfaserverlegung) in Pfalzgrafenweiler und den Teilorten Bösingen, Durrweiler und Herzogsweiler bis Ende 2017 zu bewerkstelligen.

Regio-Manager Bernhard Ginter gab jetzt den Startschuss für das schnelle Internet. Die bisherigen grauen Verteilerkästen am Straßenrand werden nun sukzessive zu Multifunktionsgehäusen (MFG), also Mini-Vermittlungsstellen, umgebaut. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen, wie der zuständige Bauleiter Markus Kurz erklärt. Das sorge für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Zudem könnten größere Datenmengen weitergeleitet werden.

Im November soll die Verlegung abgeschlossen sein, so der Bauleiter. Die "letzte Meile" – in der Fachsprache Fibre to the home (FTTH) – und damit die Wahl eines Telekommunikationsanbieters – liege beim Bürger. Dazu solle zu einer Bürgerinformationsveranstaltung eingeladen werden, so Bernhard Ginter.