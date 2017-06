Pfalzgrafenweiler Damit Kinderaugen leuchten

In den großen Pausen konnten die Schüler am Schulzentrum die Smileys kaufen und anschließend genussvoll verzehren. Mit jedem verkauften Keks kann auf den Philippinen für vier Straßenkinder ein Essen zubereitet werden. Die Organisation Christ for Asia unterhält in Cebu auf den Philippinen ein Kinderheim für Mädchen und Jungen sowie eine Grundschule und Realschule. Außerdem wird an vier Tagen der Woche für insgesamt rund 1000 Straßenkinder eine warme Mahlzeit gekocht und verteilt. Die Schüler der Klasse 7a freuen sich, diese Arbeit ein wenig zu unterstützen und einige Kinderaugen zum Leuchten zu bringen, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.