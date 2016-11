Pfalzgrafenweiler Captain Jack Sparrow feiert mit

Ein Instrument mit enormer Bandbreite

Die beiden "Urgesteine" Rainer Braun und Rainer Bürkle, die beide seit 40 Jahren aktiv mit dem Akkordeon-Orchester verbunden sind, führten unterhaltsam als Moderatorenduo durch den Abend, den das große Orchester mit einem musikalischen Feuerwerk und Musicalmelodien unter dem Titel "Rocky in Concert" eröffnete. Zuvor hatten die drei Schlagzeuger Patrick Kübler, Niklas Ohngemach und Chantal Gabriel für einen rhythmischen, lautstarken und solistischen Auftakt des Geburtstagskonzerts gesorgt.

Die gemeinsamen Proben seit März dieses Jahres hätten den 17 Stamm- und den 17 Projektspielern viel Spaß gemacht und gezeigt, dass es noch akkordeonbegeisterte Spieler gebe, erzählte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Rainer Braun vor der Anmoderation des Italo-Western-Arrangements "Moment for Morricone" von Wolfgang Kahl. Der Filmmusikklassiker inklusive eines Showacts und Mundharmonikasoli von Amadeus Müller begeisterte die Gäste. Captain Jack Sparrow persönlich zeigte sich bei Filmmusik unter dem Titel "Caribbean Fantasy", und sowohl Instrumentalisten wie auch der Chor beeindruckten bei einem Medley aus Hits der Gruppe Queen, das mit "A little bit of Queen" überschrieben war.

In einer Konzertpause verköstigte der Sportverein Phoenix die Gäste mit Getränken und Häppchen. Im zweiten Programmteil faszinierten die Akkordeonspieler mit "La Storia" von Jacob de Haan, der das Stück als Filmmusik ohne Film komponiert hatte, damit sich jeder selbst während den harmonischen und stimmungsvollen Akkorden und Klängen des Werks seine eigene Geschichte denken konnte.

Mit dem Arrangement "Smooth Criminal" boten Chor und Orchester eine Hommage an den "King of Pop", Michael Jackson. Mit einer ausdrucksstarken und leidenschaftlichen Tango-Tanzeinlage von Romina und Milton Homann wurde die Interpretation des "Libertango" in Szene gesetzt.

Zum Konzertende zog der Jubiläumsverein samt Chor noch einmal alle Register bei mitreißender Musik aus dem Musical "Starlight Express" von Andrew Lloyd Webber. Großer Applaus und viele Dankesworte an alle, die zum Gelingen des Jubiläumskonzerts beigetragen hatten, schlossen sich an. "Music" von John Miles war die beeindruckende Zugabe der Musiker, mit der die große Bandbreite und die musikalischen Möglichkeiten des Tasten- und Knopfinstruments erneut aufgezeigt wurden. Der Abend endete stimmig, romantisch und sentimental mit dem bezaubernden Musikstück "You raise me up" der irischen Gruppe Westlife.