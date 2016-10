Pfalzgrafenweiler Biblische Geschichte auf der Bühne

Seine mahnenden, kritischen Worte "Kehrt um, tut Buße und erinnert euch an die zehn Gebote" missfielen dem König Herodes. Viktoria Schindler beeindruckte in ihrer Rolle als Johannes, der gegen die heuchlerische Frömmigkeit ankämpfte und den Weg für Jesus bereitete.

In vielen Szenen vermittelten die Kinder und Jugendlichen des Regenbogenchors vor eindrucksvollen Bühnenbildern mit schönen Kostümen die Geschehnisse zur damaligen Zeit und erfreuten die Zuschauer als Zacharias und Elisabeth, als Engel Gabriel, König Herodes, als Soldaten und gar als Dattelpalmen in der Wüste. Der Bezug zur Neuzeit wurde mit auflockernden Begriffen wie "You Tube Likes", "Laptop" und "Navi" in die biblische Geschichte aus dem Neuen Testament eingebaut.

Die Live-Band aus den Mitgliedern Joschi Lehmann (Klavier), Nikolai Huss (Schlagzeug), Andy Scherer (Bass), Hannes Fritz (Gitarre), Markus Schmid (Gitarre) und Yannick Huber (Saxofon) gestaltete das Musical mit. Sie begleitete den Chor bei Songs wie "Licht der Welt" und "Macht euch bereit" und steuerte zu den Schauspielszenen sanfte Hintergrundmusik bei.

Für einen ganz besonders zauberhaften Moment sorgte der Regenbogenchor bei dem Lied "Durchleuchte mein Herz", als im abgedunkelten Saal Taschenlampen und Herzen aufleuchteten, die eine emotionale Stimmung erzeugten. "Johannes der Täufer" gab seinen Anhängern bis zu seinem Tod Hoffnung. Es sei nichts umsonst gewesen – "das Licht der Welt erstrahlt in Ewigkeit", ließ er verlauten.

Das Publikum war von der Aufführung der über 70 Mitwirkenden des Musicals im Alter von acht bis 18 Jahren beeindruckt und forderte nach großem Schlussapplaus eine Zugabe. Diese wurde mit dem Lied "Es ist deine Entscheidung – es ist deine Stimme" auch erfüllt, nachdem Andreas Hauser seinen Dank an alle Mitwirkenden, Eltern, Großeltern und Helfer gerichtete hatte, die zur gelungenen Aufführung beigetragen hatten.

Das Musical wird am Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr im Kurhaus in Freudenstadt und am Sonntag, 16. Oktober, ab 17 Uhr im JMS-Zentrum in Altensteig wiederholt.