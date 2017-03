Pfalzgrafenweiler Beste Schützen gesucht

Pfalzgrafenweiler-Bösingen. Der Schützenverein Bösingen veranstaltet vom 18. bis 24. März ein Dorfpokalschießen im Schützenhaus im Gemeinschaftsgebäude Farrenstall in Bösingen. Teilnehmen können Vereine, Betriebe, Stammtische, Familien oder sonstige Vereinigungen. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab zwölf Jahren, die in der Gemeinde Pfalzgrafenweiler und Umgebung wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören. Schützen, die in den vergangenen zwei Jahren aktiv an Veranstaltungen des Deutschen Schützenbundes teilgenommen haben, dürfen nicht mitmachen. Schießtraining ist dienstagabends oder nach Vereinbarung möglich.