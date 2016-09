Pfalzgrafenweiler Beispielhaft pflichtbewusst im Beruf und Ehrenamt

Einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten wollte Thomas Sannert, als er vor der Jahrtausendwende das Amt des Ortsvorstehers antrat. Vieles hat er in den 15 Jahren für den kleinen Ort mit auf den Weg gebracht – Projekte wie den Dorfplatz, den Bau des Heimatmuseums, die Erschließung des Baugebiets Obere Gärten II und die Aussegnungshalle. Als er sich zurückzog, waren alle Projekte auf seiner Arbeitsliste entweder fertig, im Bau oder in der Planung.

Was er machen wollte, hat er geschafft. Und was er machen wollte, wollte er richtig machen. Pflichterfüllung nennt Doris Sannert als eine der Haupttugenden ihres Mannes. Die Familie sei ihm das Wichtigste gewesen. Thomas Sannert hielt sich auch gerne in der Natur auf – mit ein Grund, warum er 1989 mit seiner Frau ins vom Wald umgebene Edelweiler zog, wo er bis vor einem Jahr mit dem Familienhund gerne ausgiebige Runden drehte. Das "beispielhafte Pflichtbewusstsein" Thomas Sannerts hebt auch die Geschäftsführung der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft, für die Sannert 29 Jahre lang als kaufmännischer Angestellter tätig war, in ihrem Nachruf hervor.

Geboren im Rheinland, wuchs Thomas Sannert in Dornstetten auf. Beim Schwarzwälder Boten ließ er sich zum Verlagskaufmann ausbilden und arbeitete später zunächst bei seinem Vater Werner Sannert, der in Dornstetten ein Pressebüro mit Anzeigenannahme für den Schwarzwälder Boten führte. Nachdem sein Vater die Geschäftsstelle in Dornstetten aufgegeben hatte, kehrte Thomas Sannert zum Schwarzwälder Boten zurück und wurde 1984 Geschäftsstellenleiter in Dornstetten. Nach der Schließung der Geschäftsstelle in Dornstetten wechselte er nach Freudenstadt. Dort war er über viele Jahre als Gebietsverkaufsleiter in der Geschäftsstelle des Schwarzwälder Boten für die Stadt und die Umgebung im Einsatz. Zuletzt war er in der Geschäftsstelle Nagold für die Anzeigenkunden in Altensteig, Haiterbach und Bad Wildbad zuständig, bis er wegen seiner Krebserkrankung frühpensioniert wurde.