Pfalzgrafenweiler Bei Kelten und Mönchen

Im Keltenmuseum von Hochdorf/Enz wurden die Ausgrabungsfunde vom Keltenfürsten von Hochdorf von 1972 besichtigt, um gleich danach im nahen Unesco-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn, dem besterhaltenen Zisterzienserkloster nördlich der Alpen, in das karge Leben dieses Schweigeordens einzutauchen. Danach schnürte die Gruppe die Wanderstiefel und beging links und rechts des Flüsschens Weißach den Panoramarundweg bis hoch oben über Freudenberg und Hohenklingen am westlichen Rand des Naturparks Stromberg-Heuchelberg. Weinberge, Streuobstbäume und Wald lösten sich ab, bezaubernde Wengert-Häuschen waren verteilt im Rebenmeer, das Panorama über die reiche Kulturlandschaft des Kraichgaus wurde sichtlich genossen. Wegen der Sommerhitze musste das Rucksackvesper von den offenen Rebhängen in den nahen Wald verlegt werden. Vor der Übernachtung in Illingen genossen die Ausflügler die Weine aus den erwanderten Weinbergen.

Am zweiten Tag war die Gruppe auf dem Rundwanderweg über und in den steilen Weinlagen von Roßwag und Mühlhausen oberhalb der Enz unterwegs. Muschelkalk-Felsen durchsetzen die kühn angelegten Weinberge in den Steilhängen. Farbtupfer zwischen den Reben waren roter Klatschmohn, Rosen und bunt bewachsene Trockenmauern, Eidechsen sonnten sich auf den warmen Kalksteinen. Die längste Weinbergtreppe hat in der Roßwager Halde von der Enz bis nach oben 401 "Stäffele". Dort soll einer der besten Lemberger-Rotweine wachsen.

Auf den Abstieg nach Mühlhausen folgte die Rückwanderung entlang der hufeisenartigen Enzschleife im Schatten des Uferbewuchses nach Roßwag mit seinem anmutigen Ortskern. Die 30 Schwarzwälder waren begeistert von diesen heimatlichen Kostbarkeiten. Dank für die Organisation erhielt Günter Scheu, der in Pfalzgrafenweiler aufgewachsen war und einige Mitschüler aus dieser Zeit in der Gruppe begrüßen konnte.