Pfalzgrafenweiler Bauarbeiten gehen gut voran

Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra. Über den aktuellen Baufortschritt am Dorfgemeinschaftshaus in Neu-Nuifra berichtete Architekt Karl-Helmut Röttgen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler. Nach dem Spatenstich im September seien bereits die Massivbau- sowie die Zimmer- und Dachdeckerarbeiten abgeschlossen, so Röttgen. Geplant sei, die Arbeiten an den Fenstern noch vor Wintereinbruch zu erledigen.