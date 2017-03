Pfalzgrafenweiler Balladen und rockige Hits erzählen Hoffnungeschichte

Geschichten aus Afrika gibt es viele, aber kaum eine ist so schön und bewegend wie die, die das Musical "Hope" erzählt, heißt es in der Ankündigung. In 16 berührenden Gospelsongs, gefühlvollen Popballaden und rockigen Hits wird die lebendige Hoffnungsgeschichte eines Jungen namens "Hope" erzählt.

"Hope" wächst in ärmsten Verhältnissen eines Slums in Afrika auf. Dank Menschen, die sich für seine Zukunft einsetzen, erhält er die Chance auf Bildung und ein glückliches Leben. Untermalt werden die von Helmut Jost und Ruthild Wilson geschriebenen Songs von eindrucksstarken Bildern und einem Film. Als Talkgast kommt auch Vital Nsengiyumua, ein junger Mann aus Ruanda, zu Wort, der 1994 dem Völkermord entgangen ist und heute in Stuttgart studiert. Helmut Jost und "Gospelfire" sind bekannt für packenden Gospel und Balladen, Soul und Pop. Jost zählt zu den renommiertesten und bekanntesten Musikern der christlichen Musikszene und ist seit einigen Jahren musikalischer Botschafter von Compassion.

Compassion ist ein Hilfswerk für arme Kinder. Etwa 900 Millionen Kinder auf der Welt leben in größter Armut. Für diese Kinder setzt sich das christliche Kinderhilfswerk Compassion ein. Andreas Malessa, Hörfunkjournalist, Fernsehmoderator und Buchautor, moderiert den Abend. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt für zehn Euro) bei der Bäckerei Bross in Pfalzgrafenweiler, im Musikhaus Rudert in Freudenstadt und im SCM-Shop x-Buch in Nagold. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro (ermäßigt 13 Euro).