Pfalzgrafenweiler Ausstellung umfasst zwei Teile

Die Ausstellung beinhaltet zwei unterschiedliche Themen. Zum einen sind Arbeiten von Engelen vertreten, die bei seinem Studium an der Freien Kunstakademie in Überlingen entstanden, zum anderen solche, bei denen es um die Kunst der Kinetik geht. Unter Kinetik versteht man in der Kunst Bilder und Kunstdarstellungen in Bewegung.

Für die Ausstellung hat Engelen Bilder erstellt, die mal auf Holzleisten, mal auf Dreikantleisten und mal auf kleinen Holzstäben unterschiedlicher Größe erstellt wurden.

Nach dem Abitur hatte der Künstler eine Schreinerlehre absolviert, danach Holztechnik studiert und war dann viele Jahre in der Maschinenbaubranche tätig. Seinem Hobby, der Malerei, widmet er sich wieder verstärkt seit dem Abschluss seiner Berufstätigkeit.