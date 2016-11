Pfalzgrafenweiler "Augenblicke in Farbe"

Musik oder Malerei? Vor dieser Frage stand Steeb bei der Vorbereitung auf ihr Studium. Musik wurde zum Beruf, doch Zeichnen und Malen blieben die steten Begleiter der Musikpädagogin. Dabei lässt sie sich von den vielfältigen Eindrücken des Lebens leiten. Schon kleinste Szenen oder Details einer Situation inspirieren sie und geben den Impuls zu einem schöpferischen Prozess. Die Gemälde werden in verschiedenen Techniken, Aquarell, Acryl oder Ölmalerei, umgesetzt.

In den vergangenen Jahren hat die Künstlerin ihre Leidenschaft für das Malen in Kunstakademiekursen, VHS-Kursen und in der Kunstschule von Tamara Gross in Calw vertieft. Aktuelle Beispiele ihrer Kunst sind nun bald im Seniorenstift am Kurgarten in Pfalzgrafenweiler zu sehen.

Den musikalischen Rahmen zur Vernissage gestaltet das Altensteiger Gitarrenensemble mit Stücken aus seinem vielseitigen Repertoire von Renaissance, Barock und Klassik bis zum Jazz und Pop. Alle Interessierten sind dazu willkommen.