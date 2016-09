Pfalzgrafenweiler Auf den Spuren der Römer und der Rittersleut

Die Wanderführer Edmund Dorner und Willi Bosch hatten für den Schwarzwaldverein Pfalzgrafenweiler eine anspruchsvolle, landschaftlich reizvolle Wanderung auf dem Qualitätsweg Burgruine Albeck ausgesucht.

Vom Albeck-Gymnasium führte die Strecke hinauf zum Sulzer Ortsteil Kastell. Durch Ausgrabungen wurden dort in den 70er-Jahren Grundmauern der Häuser einer römischen Siedlung freigelegt. Das Museum Römerkeller gab Aufschluss über die frühgeschichtliche Siedlungsweise.

Auf naturbelassenen, schattigen Waldwegen führte der Weg abwärts ins malerische Weilertal. Vorbei an Wacholderheiden ging es aufwärts in Richtung Sigmarswangen. Nach der Mittagspause erreichte die Gruppe auf schönen Waldwegen die aussichtsreiche Hochfläche bei der Domäne Geroldseck. Staunend standen die Wanderer vor den riesigen Mammutbäumen aus dem Jahr 1864. Auf dem Waldlehrpfad wurde die Ruine Albeck erreicht. Als Verteidigungsstätte wird die Burg schon im Jahr 550 von den Alemannen erstmals erwähnt. Die Einkehr im Gasthaus Rössle in Mühlheim war ein schöner Abschluss.