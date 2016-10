Pfalzgrafenweiler 99 Kilometer auf dem Tacho

Obwohl die Sonne strahlte, war es zunächst noch etwas frisch. Auf Pfälzer Seite führte die Tour durch einige urige Weinorte nach Oberotterbach. Der Ort liegt in den Weinbergen, und so ging es zuerst zwei Hügel hoch und wieder runter, sodass doch noch einige Höhenmeter zusammenkamen. Dafür schmeckten dann auf dem Weinfest die "Pfälzer Platte" mit Saumagen, Leberknödel, Bratwurst und Sauerkraut und der Schoppen mit neuem Wein umso besser. In der warmen Sonne sitzend, genossen die Schwarzwälder auch noch Kaffee und Kuchen.

Vorbei am Deutschen Weintor erreichte die Radlergruppe Wissembourg in Frankreich. Über die alte Eisenbahnlinie, jetzt ein toller Radweg, führte die Tour bei leichtem Gegenwind zurück nach Deutschland. An der Grenze machten die Radler noch kurz an einem der vielen Weinstände halt. Auf dem Rheinauen-Radweg wurde der Karlsruher Bahnhof erreicht. Am Ende standen 99 Kilometer auf dem Tacho.