Pfalzgrafenweiler 31 Mannschaften kämpfen um den Sieg

Ausrichter des viertägigen Turniers ist die AH des Sportvereins Phönix, die die Gäste an allen Turniertagen im Foyer der Sporthalle bewirtet. Für einen fairen Spielverlauf sorgen die Schiedsrichter Helmut Stichler, Edin Aljkovic, Karl-Wilhelm Braun, Harald Bosch und Christine Gieron sowie die Turnierleitung mit Daniel Grammel, Uwe Walliser, Diego Cusa, Claudio Roma und Christian Graf.

Gleich nach dem Anstoß trafen am ersten Spieltag, wie auch gestern am zweiten, die Mannschaften der offenen Klasse aufeinander, und die Jugendmannschaften absolvierten die Vorrunde.

Heute, am Tag drei des Ortspokalturniers, sind die AH-Mannschaften an der Reihe. Das Schülerturnier und die Endspiele der Jugend und in der offenen Klasse bilden am morgigen Donnerstag den Abschluss des 37. Ortpokal-turniers. Wie an allen Turniertagen gibt auch am heutigen Mittwoch ein Neun-Meter-Schießen. Gegen 21.30 Uhr ist dann das Endspiel der AH-Mannschaften mit anschließender Siegerehrung geplant.

Am letzten Turniertag, Donnerstag, 5. Januar, ist für 18.55 Uhr das Endspiel der Schülermannschaften angesetzt. Nach der Siegerehrung wird sich im Finale zeigen, wer der beste Neun-Meter-Schütze ist.

Das Endspiel der Jugendmannschaften folgt um 21.15 Uhr, ebenfalls mit anschließender Siegerehrung. Den Turnierabschluss bilden die Spiele der offenen Klasse: um Platz drei ab 21.30 Uhr und um den Turniersieg ab 21.45 Uhr. Die letzte Siegerehrung des Ortspokalturniers ist gleich im Anschluss im Foyer der Sporthalle.

Alle Spiele erfolgen innerhalb einer Rundum-Vollbande. In den jeweiligen Mannschaften dürfen höchstens zwei aktive Fußballer zur Verstärkung mitspielen. Die Sieger in der offenen Klasse und beim Neun-Meter-Schießen erhalten jeweils Geldpreise, für die Jugend gibt es Sachpreise.